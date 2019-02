Em momento profético, Hernanes sonha em brilhar e brinca com Nenê

O São Paulo fará na noite desta quarta a primeira grande decisão na temporada. Ainda assim, o clima entre os jogadores está bem leve, pelo menos é o que mostrou a SPFC TV, canal oficial do clube no Youtube.

Na última terça-feira, no jantar, os atletas fizeram o famoso trote com os recém-chegados no Tricolor. Nem mesmo Hernanes, a principal contratação e que chega a sua terceira passagem pelo clube escapou das brincadeiras. No discurso, o jogador teve um momento profético, no qual disse que quer agarrar a chance de vestir o manto do São Paulo mais uma vez.

“No meu caso é a terceira primeira vez, e pensando nisso, eu diria que é importante a gente encarar cada novo dia como se fosse o primeiro dia. Cada oportunidade como se fosse a primeira vez que fosse fazer aquilo, porque quando a gente acha que a vida não tem nada de novo, perde a graça, perde o sentido. Então, que seja melhor do que as primeiras vezes que estive aqui”, afirmou o jogador.

No início do discurso, o Profeta se apresentou, agradeceu o carinho do elenco são-paulino e aproveitou a oportunidade para fazer uma brincadeira com Nenê, o dinossauro do elenco, que tem 37 anos.

“Boa noite a todos. O meu nome é Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima. É um prazer mais uma vez estar aqui, voltando e agradeço o acolhimento de todo mundo, me recebendo de maneira espetacular. É um prazer grande estar jogando com um cara que via quando pequeno na televisão, que é o caso do Nenê”, disse o meia.

