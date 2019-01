Em início de trabalho, Jardine pode perder mais um atacante do elenco

O técnico André Jardine pode perder mais um jogador para o restante da temporada. Após o São Paulo acertar a transferência de Santiago Tréllez ao Inter por empréstimo, Gonzalo Carneiro é mais um que pode se despedir do Tricolor nos próximos dias. Segundo veículos uruguaios, o atacante estaria na mira de Nacional e Peñarol.

Nas últimas horas, Gonzalo Carneiro teve seu nome vinculado aos dois principais clubes do Uruguai. O Nacional estaria mais perto de contratar o atacante, mas tudo depende do poderio financeiro da equipe, uma vez que o São Paulo é conhecido por vender muito bem seus atletas. O Peñarol também estaria interessado no jogador e monitora a situação.

Durante a disputa da Copa Flórida, nos EUA, o técnico André Jardine não utilizou Carneiro. O comandante alegou que o atacante estava com dores musculares e por isso acabou ficando no banco também no segundo jogo, contra o Ajax, em que ele inicialmente estava nos planos.

Contratado em abril do ano passado, Gonzalo Carneiro só foi estrear pelo São Paulo em julho por conta de uma pubalgia. Na última temporada o uruguaio entrou em campo 15 vezes com a camisa tricolor, balançando as redes em uma única oportunidade, contra o Botafogo, fora de casa.

Caso a transferência de Carneiro se concretize, André Jardine irá perder seu segundo centroavante logo no início de 2019. Neste domingo, Tréllez foi cedido por empréstimo ao Internacional, clube que pagou cerca de R$ 1,5 milhão para contar com o colombiano e ainda irá arcar com seus salários.

Apesar da saída, André Jardine ainda tem à disposição Diego Souza e Pablo, além de Carneiro. O primeiro foi artilheiro do São Paulo na última temporada, com 16 gols, enquanto o segundo foi a contratação mais cara do Tricolor, se transferindo por pouco mais de R$ 26 milhões após se sagrar campeão e artilheiro da Copa Sul-Americana com o Athletico-PR.