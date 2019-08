Em homenagem aos uruguaios, São Paulo lança nova camisa nesta quinta

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou nesta quarta-feira o modelo de camisa que homenageia os ídolos uruguaios que passaram pelo clube. O evento de lançamento ocorre na noite desta quinta-feira, e vai contar com as presenças de Lugano e Dario Pereyra.

Não é a primeira vez que o Tricolor mistura suas cores com o azul-celeste. Em 2012, quando o clube tinha outra fornecedora de material esportivo, foi lançada uma linha de camisas intitulada “Deuses da Raça”, e estava disponível com os nomes de Lugano, Pedro Rocha, Pablo Forlán e Darío Pereyra.

Há uma forte relação entre São Paulo e Uruguai e, ao todo, 17 atletas do país vestiram a camisa tricolor na história. Características como raça e comprometimento são constantemente associadas aos uruguaios, e favoreceram na identificação dos jogadores com a torcida.

Você sabia que o Tricolor já enfrentou a seleção uruguaia? Foi em 1974, com o Estádio Centenário lotado: Uruguai 0x1 São Paulo. Curiosamente, o autor do gol foi o uruguaio Pedro Rocha, El Verdugo, que defendeu nossas cores com brilhantismo entre 1970 e 1977.#TricolorNaCopa 🇾🇪 pic.twitter.com/VJy482GWE2 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 20 de junho de 2018

Confira todos os atletas uruguaios da história do São Paulo:

Emilio Armiñana (Meia) – 1930-1931

Apparicio Vega (Atacante) – 1934-135

Gutiérrez (Meia-direita) – 1936

Graciano Acosta Torres (Volante) – 1937-1938

Herculano Romulo Squarza (Zagueiro) – 1940-1942

Eusebio Urruzmendi (Atacante) – 1951

Pablo Forlán (Lateral-direito) – 1970-1975

Pedro Rocha (Meia-esquerda) – 1970-1977

Darío Pereyra (Zagueiro/Volante/Meia) – 1977-1988

Alfredo Furtenbach (Lateral-Esquerdo) – 1985 -1986

Juan Ramon Carrasco (Meia) – 1990

Diego Aguirre (Meia-atacante) – 1990

Gustavo Matosas (Meia argentino naturalizado uruguaio) – 1993

Diego Lugano (Zagueiro) – 2003-2006 e 2016-2017

Álvaro Pereira (Lateral-esquerdo) – 2015-2016

Gonzalo Carneiro (Atacante) – 2018-2019