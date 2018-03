Em fotos, relembre seis momentos de glória de Cicinho no São Paulo

O São Paulo anunciou que o lateral direito Cicinho concederá entrevista coletiva na próxima terça-feira, no Estádio do Morumbi, para fazer um pronunciamento sobre o seu futuro após rescindir contrato com o Brasiliense.

Em vídeo divulgado pela Spfctv, o clube manteve o segredo e brincou com a famosa mensagem de caixa postal do telefone celular do jogador de 37 anos. “Cicinho não pode falar agora”, avisou misteriosamente o Tricolor, gerando especulações nas redes sociais, como um suposto anúncio de aposentadoria ou de uma posse de algum cargo na agremiação da qual é ídolo.

O fato é que o mistério só será desvendado na terça-feira, às 11 horas (de Brasília), na sala de imprensa do Morumbi. Enquanto isso, a Gazeta Esportiva refresca a memória do torcedor são-paulino e relembra alguns feitos conquistados por Cicinho em sua primeira passagem pelo Tricolor, entre 2004 e 2005.

Em uma galeria de seis fotos (colocada acima), foram selecionados alguns dos momentos mais importantes da carreira de Cicinho enquanto jogador do São Paulo, por quem foi campeão do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, de 2005.