Em despedida de Cotia, São Paulo perde jogo-treino para o Juventus

No último dia de atividades do CFA de Cotia, o São Paulo disputou um jogo-treino com o Juventus e perdeu por 1 a 0. O único gol da atividade foi marcado pelo volante reserva Rocha. A partir desta quinta-feira, o elenco retorna à capital para parte final da pré-temporada no CT da Barra Funda.

O técnico Fernando Diniz escalou um time em cada tempo. Na primeira etapa, a equipe titular contou com: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves e Hernanes; Helinho, Pablo e Vitor Bueno.

Já no segundo tempo, o time foi composto por Lucas Perri (Junior); Igor Vinícius, Luan, Anderson Martins e Léo; Jucilei, Liziero e Shaylon (Brenner); Everton, Pato e Toró (Fabinho).

Durante a semana, o time são-paulino enfrentou a Caldense-MG e goleou por 6 a 1, com gols de Helinho (2), Reinaldo, Vitor Bueno, Bruno Alves e Léo.

O elenco tricolor se reapresentou na última quarta-feira e iniciou a pré-temporada de 2020. Na próxima quarta-feira, a equipe faz sua estreia, em duelo contra o Água Santa, às 21h30 (Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

