Em conversa, Maicosuel convence Dorival a relacioná-lo para domingo

Maicosuel finalmente voltará a ser relacionado para uma partida do São Paulo. Quem garante é o técnico Dorival Júnior, que afirmou nesta sexta-feira que o meia-atacante está se sentindo bem fisicamente e apto a jogar por alguns minutos no duelo com o Cruzeiro, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Indagado se havia algum descontentamento dos jogadores que não vêm sendo utilizados com frequência, o comandante são-paulino acabou revelando uma conversa com Maicosuel, que assegurou estar preparado para concentrar com o elenco tricolor. A confirmação da presença do camisa 7 na lista de relacionados, porém, acontecerá apenas neste sábado, véspera do confronto com os mineiros.

“Não vejo nenhuma insatisfação. Vejo profissionais muito sérios, compenetrados e trabalhando. Na nossa convocação de amanhã, serão os 23 jogadores em condição de irem e o Maicosuel faz parte desse grupo. Foi até uma colocação dele dizendo que se sentia bem melhor, se não numa partida inteira, mas por alguns minutos”, afirmou.

A declaração vai na contramão do que Dorival havia dito após a derrota para o Bahia, em Salvador, no último domingo, quando afirmou que Maicosuel precisaria de, ao menos 15 dias, para voltar a ser relacionado.

Desde que foi contratado por três temporadas, Maicosuel atuou apenas no primeiro tempo da partida contra o Vitória, em 8 de junho, no Morumbi, desfalcando o São Paulo nas 14 partidas seguintes. Na ocasião, ele foi substituído no intervalo por Thomaz em função de dores na região pubiana. Depois, o departamento médico são-paulino detectou um desequilíbrio muscular no jogador de 31 anos, que tratou do problema antes de voltar a treinar com os companheiros.

Além de Maicosuel, Gilberto voltará a ser relacionado para a partida contra o Cruzeiro, segundo Dorival. O centroavante desfalcou a equipe contra o Bahia, mas já está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda. Em contrapartida, Lucas Fernandes, que sofreu um estiramento na coxa esquerda, terá de esperar ao menos mais uma semana para retornar ao time.