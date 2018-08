Em boa fase, São Paulo recebe visitas de Felipe Massa e Henri Castelli

Disfrutando da conquista da liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo aproveitou a quarta-feira para receber a visita de ilustres torcedores no CT da Barra Funda. O piloto Felipe Massa e o ator Henri Castelli assistiram ao treino dos comandados de Diego Aguirre e desejaram boas vibrações ao elenco, que terá pela frente o Sport, no próximo domingo, na Ilha do Retiro.

Felipe Massa, que costumeiramente aparece no CT da Barra Funda, chegou acompanhado de seu filho, o Felipinho, que passou boa parte do treinamento batendo bola e vestindo uma camisa do São Paulo. Quando questionado se gostaria de se tornar jogador ou piloto, o garoto admitiu que ainda não decidiu, mas seu pai foi enfático: “Jogador”.

Já Henri Castelli permaneceu por menos tempo acompanhando o treinamento dos jogadores. O ator chegou a protagonizar uma polêmica em 2016, quando por meio de suas redes sociais convocou torcedores a protestarem na porta do CT da Barra Funda por conta da então má fase do time e chamou os diretores tricolores de corruptos.

Na época, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, chegou a revelar que o departamento jurídico do São Paulo estava estudando processar Henri Castelli, uma vez que pouco depois os torcedores acabaram invadindo o CT e cobraram fortemente alguns nomes do elenco, como Michel Bastos e Wesley.

O São Paulo segue sua preparação nesta semana para enfrentar o Sport, adversário do próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.