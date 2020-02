Em boa fase, Dani Alves lidera estatísticas do Estadual: “Grande acerto do São Paulo”

Daniel Alves começou 2020 com tudo. Principal nome do São Paulo, o camisa 10 vem sendo uma peça-chave do esquema de Fernando Diniz e lidera diversas estatísticas desde Campeonato Paulista, se consolidando, aos poucos, como um dos principais destaques da competição.

O lateral-direito da Seleção Brasileira é quem mais fez cruzamentos certos nas primeiras sete rodadas do Estadual, 24 no total. No São Paulo, atuando como volante, ele também é o segundo jogador que mais desarmou certo no Paulista, com 23 intervenções, atrás apenas de Alison, do Santos.

Dono do meio-campo, Daniel Alves também é quem mais deu passes neste campeonato, muito por conta do modelo de jogo de Fernando Diniz. Para se ter uma ideia, o camisa 10 soma 606 passes, 563 certos, com uma média de aceto de 92,9%. Como se não bastasse, Tchê Tchê e Arboleda fecham o pódio dessa estatística.

“Ele vem muito bem na posição que está jogando, foi ganhando a consciência tática daquilo que o time pede, deve ser quem mais pega na bola no time e, provavelmente, o que mais pega na bola no campeonato e, mais do que isso, é a nossa liderança. O que esse cara ajuda no dia a dia vocês não têm ideia. É um grande acerto do São Paulo ter o Daniel”, afirmou Fernando Diniz.

Mas, a lista não para por aí. Mesmo não sendo um exímio finalizador e homem de área, Daniel Alves é vice-artilheiro do Paulistão, com quatro gols, atrás apenas de Camilo, do Mirassol, e Willian, do Palmeiras, ambos com cinco tentos. O jogador também é que mais chuta a gol, com 23 arremates, sendo 11 certos.

Se na temporada passada o debate em relação à qual função Daniel Alves deveria ter em campo foi uma das principais pautas dos programas esportivos, em 2020 Fernando Diniz e o próprio jogador parecem cada vez mais próximos da certeza de que o melhor papel para o camisa 10 do São Paulo é mesmo o de segundo volante.