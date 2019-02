Vice-artilheiro em 2018, Nenê chega a 22 jogos sem marcar gols

Vice-artilheiro do São Paulo na temporada passada, com 12 gols, Nenê já soma 22 jogos sem balançar as redes. Tido como um dos líderes do elenco comandado pelo técnico André Jardine, o camisa 10 tricolor vem falhando seguidamente ao tentar ser decisivo para a sua equipe, embora tenha se consolidado como um dos atletas mais participativos quando seu time detém a posse de bola.

A última vez que Nenê comemorou um gol pelo São Paulo foi na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia abriu o placar para o Tricolor contra o Paraná, fora de casa, mas viu sua equipe sofrer o empate do lanterna da competição. Era o início da derrocada não só do meia, mas também do clube no torneio por pontos corridos.

Na despedida do São Paulo do Morumbi, contra o Sport, em novembro, Nenê também foi destaque, mas não por conta de um suposto bom desempenho. O camisa 10 desperdiçou um pênalti que poderia ter garantido a vitória do Tricolor e encaminhado a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Em meio a rixas com Diego Aguirre, o jogador ainda assim terminou o ano com um saldo positivo. Nenê foi quem mais entrou em campo com a camisa do São Paulo em 2018, contabilizando 55 jogos pelo clube e encerrando a temporada como o principal “garçom” da equipe, com sete assistências.

Se Nenê não vem sendo decisivo para o São Paulo com gols na atual temporada, ele, ao menos, mantém a sina de deixar seus companheiros em boas condições de colocar a bola para dentro. Neste Campeonato Paulista, o meia já deu três assistências e é o líder do quesito na competição.

