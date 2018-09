Elogiado, Régis supera problemas e ajuda São Paulo a ficar na ponta

O retorno de Régis ao São Paulo tem sido surpreendente. O lateral direito vem mostrando ter superado os problemas pessoais que motivaram seu afastamento no meio do ano e ajudou o time a se manter na liderança do Campeonato Brasileiro nas últimas duas rodadas.

Após ter o contrato com o clube suspenso em junho, o jogador de 29 anos foi reintegrado no mês seguinte, quando o Tricolor entendeu que poderia aproveitá-lo novamente. A partir de então iniciou sua recuperação física.

Para ganhar ritmo de jogo, reforçou o time de aspirantes em duas partidas pelo Brasileiro da categoria, em agosto. No último dia 26, já totalmente integrado ao elenco, voltou a entrar em campo e encerrou um ciclo de quase três meses de inatividade pela equipe profissional.

Na ocasião, foi acionado aos 22 minutos do segundo tempo do duelo com o Ceará no Morumbi, em substituição a Everton, que havia se machucado. Atuando como lateral direito, Régis liberou Bruno Peres para jogar como ponta pelo mesmo lado e marcar o gol da vitória tricolor.

No último domingo, diante do Fluminense, ele foi ainda mais decisivo. Substituindo Edimar no segundo tempo, Régis jogou como um ala. Com mais liberdade, recuperou bola na linha de fundo e cruzou na medida para Tréllez cabecear e empatar a partida, dando sua primeira assistência em 12 jogos com a camisa tricolor.

O empate por 1 a 1 manteve o São Paulo com três pontos a mais do que o Internacional (46 a 43), líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Além disso, evitou a primeira derrota da equipe como mandante na competição.

“Temos que parabenizar o Régis. Valorizar o esforço que ele fez para superar os seus problemas pessoais. Foi importantíssimo esse lance, esse cruzamento para buscar o empate. Estamos todos felizes porque ele está junto conosco e trabalhando para ajudar o clube”, disse o técnico Diego Aguirre, em entrevista coletiva.