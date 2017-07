Elogiado, Edimar comemora estreia com vitória: “Nada melhor”

Edimar chegou ao São Paulo no fim de março, mas só estreou pela equipe quase quatro meses depois, nesta quarta-feira, no Morumbi. Para fechar o dia com chave de ouro, o lateral esquerdo pôde comemorar a vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Vasco, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Resultado muito importante, pela fase que a gente estava passando. Nada melhor do que poder estrear com uma vitória. Espero que a confiança do time aumente com ela”, comemorou o camisa 16, após a partida.

Com 31 anos, Edimar veio de empréstimo do Cruzeiro até o fim do ano. No entanto, logo em sua chegada, se lesionou e viu Júnior Tavares se firmar na posição. O jovem lateral esquerdo, porém, não agradou nas últimas partidas e abriu espaço para o experiente jogador ser testado pelo técnico Dorival Júnior.

“Trabalho para jogar, estive sempre preparado e sabia que tinha condições de ir bem. Respeito o Júnior Tavares, que é um grande jogador. A disputa vai ser grande e é importante”, projetou.

Em entrevista coletiva, Dorival elogiou o desempenho de Edimar e ressaltou o merecimento pela oportunidade.

“O Edimar vinha trabalhando muito bem, mostrando uma seriedade grande e consistência nos treinos. Tivemos apenas dois dias de trabalhos na semana anterior e deu para observar um pouco mais os atletas que estavam de fora. E ele chamou atenção pelo comportamento que teve”, avaliou Dorival, ressaltando a concorrência pela lateral esquerda.

“É uma briga constante e o Júnior não está descartado. Fez uma sequência muito boa de jogos, é o jogador que mais atuou pelo clube no ano. Ele passa a criar uma nova situação buscando uma condição melhor para voltar com mais consistência”, encerrou.

Com a vitória sobre o Vasco, o São Paulo assumiu o 17º lugar, com 15 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, portanto. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), diante do vice-líder Grêmio, novamente no Morumbi.