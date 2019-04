Elogiado por Cuca, Toró quase foi emprestado pelo São Paulo

A vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, neste sábado, no Morumbi, não marcou apenas as estreias de Alexandre Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno com a camisa do São Paulo. Além do trio de reforços, o jovem atacante Jonas Toró disputou sua primeira partida pelo time profissional do Tricolor.

Em entrevista coletiva, o técnico Cuca revelou disse que por pouco não pôde contar com o jogador de 19 anos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o garoto revelado em Cotia seria emprestado à Chapecoense, algo que não aconteceu graças ao auxiliar Cuquinha.

“Nós íamos emprestar o Toró essa semana para a Chapecoense e, num treino, o Cuquinha me chamou e falou: ‘Não podemos emprestar esse menino, o treino dele foi muito bom. Vamos ficar com ele’. Observamos diferente do que vínhamos observando, dando mais oportunidades”, revelou Cuca.

Toró entrou aos 30 minutos do segundo tempo justamente na vaga de quem tinha todos os holofotes voltados para si: Alexandre Pato. O jovem, contratado em 2017 após se destacar pelo Primavera na Copa São Paulo, não sentiu o peso da estreia, incendiou a partida e quase deixou sua marca em rápido contra-ataque.

“É um jogador velocista que joga na ponta direita, esquerda e de centroavante também. Foi muito bom ele ficar com a gente e pegar confiança, certamente vai nos ajudar bastante. Um jogador com essa característica hoje em dia é difícil”, avaliou Cuca.

Com a entrada de Toró, o São Paulo passou a explorar melhor os espaços deixados pela defesa carioca e, aos 37 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória com um gol de Hudson – Everton havia aberto o placar na primeira etapa.

“Vamos descobrindo coisas novas dentro do elenco. São coisas assim que nos motivam a continuar descobrindo jogadores, características quando o jogo pede algum tipo de característica. Hoje era claro no segundo tempo que o time precisava de velocidade. O Toró deu isso logo no primeiro lance fez boa jogada e, com ele, já crescem outros jogadores”, concluiu.