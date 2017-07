Elogiado, Arboleda se diz “muito triste” com derrota em estreia

O zagueiro Robert Arboleda e o meia Jonatan Gomez estrearam pelo São Paulo na derrota por 3 a 2 para o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. Após a partida, o equatoriano, que foi elogiado pelo técnico interino Pintado, lamentou a derrota em sua primeira partida com a camisa tricolor.

“Muito triste, fico chateado por não poder ter levado o time à vitória. Cheguei recentemente, mas com o trabalho do dia a dia conseguiremos melhorar e ir adiante. Sempre sonhei jogar em uma equipe como São Paulo, uma estreia importante, fico feliz na parte pessoas, mas, falando mais do grupo, saio triste por não conseguir o resultado, é claro. Muito chateado”, queixou-se o camisa 4.

Além de ter feito o segundo gol do São Paulo, Arboleda efetuou dois desarmes limpos, deu oito rebatidas e cometeu apenas duas faltas. Seguro em campo, o jogador de 25 anos teve atuação superior à do outro estreante da noite, o meia Gomez, que errou duas finalizações e que perdeu a bola nove vezes.

Mesmo assim, o argentino também foi elogiado por Pintado. “O Jonatan chegou muito bem, fez um bom jogo, assim como o Robert. Foram jogadores que entregaram o que era esperado. Não tenho dúvida que para o campeonato serão muito úteis. Ficou demonstrado que temos forças para recuperar”, avaliou o auxiliar, que entrega o cargo de técnico para Dorival Júnior nesta segunda-feira.

Provavelmente com Arboleda e Gomez, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO, no Morumbi. Passadas 12 rodadas, o Tricolor é o 19º e penúltimo colocado, com 11 pontos, enquanto o Dragão é o lanterna, com sete.