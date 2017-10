Edimar é única novidade no São Paulo; confira a provável escalação

O São Paulo entra em campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), para encarar o Sport, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é um confronto direto da parte de baixo da tabela, e o Tricolor, com 28 pontos, ultrapassa os rivais, que têm 30, em caso de vitória.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior deve repetir a base que empatou com o Corinthians, por 1 a 1, em clássico no último fim de semana. A única mudança é a entrada de Edimar na lateral esquerda, na vaga do suspenso Júnior Tavares. Assim, o time deve ter, no Morumbi: Sidão; Eder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros; Hernanes, Cueva, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme; Pratto