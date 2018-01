Dorival vê evolução e pede paciência com “garotada” do São Paulo

Apesar do início de temporada preocupante, o São Paulo está em pleno processo de evolução. A análise é do técnico Dorival Júnior, para quem o Tricolor já mostrou sinais de melhora durante as duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

“A gente observa no São Paulo um conceito de jogo, com triangulações. Tínhamos uma saída mais lenta, hoje ganhamos mais velocidade. Tivemos muitas coisas boas nessas duas partidas, naturalmente que elas não apareçam por causa dos resultados”, analisou Dorival, durante participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

“Mudamos um pouco a forma de atuar, perdemos um jogador que vinha sendo fundamental, que é o Hernanes, e tivemos que alterar um pouco, não só a formação, mas o conceito da equipe. As pessoas vão perceber daqui a pouco que o São Paulo tem muitas coisas boas”, assegurou o treinador.

Ciente da bronca da torcida após a derrota por 2 a 0 para o São Bento e o empate sem gols diante do Novorizontino, Dorival pede paciência com os atletas recém-promovidos ao profissional nesta temporada. Marquinhos Cipriano, Pedro Augusto, Paulo Henrique, Gabriel Sara, Bissoli e Rony deixaram Cotia para integrar o plantel principal no CT da Barra Funda.

“Gosto de dar oportunidades a jovens, fiz isso em todas as equipes por onde passei. A maioria alcança o amadurecimento com 60, 70 jogos realizados. Temos uma garotada chegando que precisa dessa quilometragem. Mesmo o Lucas Fernandes, que está há quase dois anos no profissional, nunca teve uma sequência”, ressaltou o comandante.

“Essa garotada vai encontrar o caminho de uma maneira bem natural. O grande problema é que temos dez dias de treinamentos em que alteramos a maneira da equipe jogar. Em dez dias a equipe já mostra algumas jogadas, triangulações e chegada dentro da área de alguns jogadores”, concluiu.

Com apenas um ponto ganho, o São Paulo ocupa o terceiro lugar do Grupo B do Campeonato Paulista e hoje estaria fora das quartas de final. O próximo compromisso é o duelo com o Mirassol, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), fora de casa.