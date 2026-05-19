Dorival trata reforços com cautela e mira aproveitar base do São Paulo

Apresentado como novo técnico do São Paulo na tarde desta segunda-feira, Dorival Júnior comentou sobre a possibilidade da chegada de reforços mesmo com a situação financeira delicada do clube. O treinador citou que, apesar de não ter solicitado, o diretor executivo Rui Costa e o gerente esportivo Rafinha teriam aprovado a chegada de novos jogadores ao plantel neste meio de temporada.

"No dia da nossa primeira conversa, foi uma colocação feita pela Rafinha e pelo Rui que teríamos o aceite para a chegada de alguns elementos. Não foi uma colocação minha, esse fato foi antecipado. Naturalmente, dentro do contexto, das necessidades e da possibilidade do clube, algo possa acontecer. Vamos ter calma para conduzir esse processo com a maior transparência possível e vendo sempre o melhor para o clube", disse.

Rui Costa também confirmou que Dorival não pediu novas contratações e também citou a possibilidade de saídas no elenco devido à necessidade financeira do clube.

"Compartilhamos com ele a situação do nosso elenco, as projeções a médio e longo prazo. O que mais me chamou a atenção foi o conhecimento que Dorival tem da nossa equipe mesmo à distância. Ele disse que considerava nosso elenco qualificado, ou seja, ele não pediu reforços. Colocamos que, pela necessidade que temos de atender o orçamento, podemos ter saídas e, se saírem, seremos criativos para buscarmos atletas que não precisem de grandes embolsos", declarou.

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Mesmo com a projeção de reforços, Dorival exaltou as categorias de base do São Paulo e disse querer aproveitar os jovens oriundos de Cotia, que podem ser benéficos ao clube tanto esportivamente quanto financeiramente.

"O que espero é poder contar com esses jovens valores que aqui estão, que estão começando a ser inseridos no elenco. Sempre procurei valorizar esses garotos. São jogadores que passam a ser uma condição muito positiva para o clube, para transferir essa condição do futebol, criar em casa e dar possibilidade de uma venda futura. O São Paulo sempre valorizou muito o trabalho em Cotia e tem que continuar dessa maneira. Tendo necessidades, nós poderemos ir ao mercado, desde que tenhamos possibilidades e condições para que isso seja feito", completou.

A força e a importância da torcida tricolor, nas palavras de Dorival Júnior!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/6iUymAgzqZ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 18, 2026

Trabalho de base

Dorival, vale lembrar, é um técnico conhecido pelos seus trabalhos com jovens atletas. Pelo Corinthians, última equipe que comandou, ele teve participação importante nas evoluções de Breno Bidon, Tchoca e Dieguinho, além de ter promovido André e Gui Negão à equipe principal.

Reestreia de Dorival

Esta será a terceira passagem de Dorival pelo clube do Morumbis. Ele dirigiu a equipe de julho de 2017 a março de 2018 e de abril de 2023 a janeiro de 2024, quando foi convidado para assumir a Seleção Brasileira. Ao todo, o técnico soma 92 jogos pelo Tricolor paulista, com 42 vitórias, 22 empates e 28 derrotas.

O técnico irá estrear no comando do São Paulo já nesta terça-feira, na partida contra o Millonarios-COL, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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