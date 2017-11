Dorival só tem uma dúvida para definir a escalação do São Paulo

Dorival Júnior só tem uma dúvida para definir o São Paulo que começará o duelo contra o Grêmio, às 19h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, em Porto Alegre. Com a expulsão de Éder Militão diante do Vasco no Rio de Janeiro, a vaga na lateral direita ficou aberta. Aderllan, Buffarini e Araruna concorrem à titularidade, que deve ser confirmada nesta terça-feira, quando o treinador fará o único trabalho com todo o grupo no CT da Barra Funda antes da viagem ao Sul do país.

A tendência é que Aderllan seja o escolhido. O zagueiro inclusive foi quem entrou na equipe para recompor o sistema defensivo assim que Militão recebeu o cartão vermelho no domingo. Nesse sábado, o jogador recebeu atenção especial de Dorival durante o trabalho tático, sempre atuando como lateral, nunca como zagueiro. Aliás, recorrentemente Dorival Júnior posiciona Aderllan por aquele setor no CT.

Araruna, depois de aparecer como opção durante o Campeonato Paulista, acabou perdendo moral por causa das atuações frente a Atlético-GO e Chapecoense. Em ambas partidas o jovem foi escalado como titular no lugar de Militão, que estava afastado por causa de uma lesão.

Chama atenção o fato de nem Militão, nem Aderllan, nem Araruna serem laterais de origem. Todos acabaram sendo utilizados de forma improvisada na temporada. Isso só evidencia a má fase e o desagrado com o desempenho de Buffarini. O argentino que chegou cheio de pompa a pedido de Edgardo Bauza, então técnico do São Paulo em 2016, e custou cerca de R$ 6,5 milhões sequer foi relacionado na última rodada e não entra em campo desde 9 de setembro, no empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, no Morumbi.

O confronto entre São Paulo e Grêmio pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro também não terá a presença de Cueva, como já acontecera nos últimos dois desafios dos paulistas. O peruano defenderá sua seleção na luta por uma vaga na Copa do Mundo, contra a Nova Zelândia, quinta-feira. O camisa 10 tem retorno prevista apenas para o compromisso do dia 19, diante do Botafogo, no Pacaembu.