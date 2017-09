Dorival pode ter problemas para escalar o São Paulo em Salvador

Dorival Júnior terá de mexer na equipe do São Paulo que enfrentará o Vitória, no Barradão, domingo que vem, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edimar levou seu terceiro cartão amarelo no empate com a Ponte Preta e vai cumprir suspensão automática. Além do lateral esquerdo, Jucilei acabou expulso de forma direta e também não poderá ajudar no confronto direto na luta pela permanência na Série A. Por outro lado, Arboleda volta depois de cumprir suspensão e deve mandar Bruno Alves para o banco.

O caso mais fácil de resolver é o de Edimar. Júnior Tavares está recuperado de uma lombalgia e ficou à disposição de Dorival Júnior já nesse sábado, contra a Macaca, após dois jogos fora de ação. Tudo indica que a revelação de Cotia, que fora titular em todo Paulistão, ganhe uma nova oportunidade.

Já a ausência de Jucilei abre um leque de possibilidades. Na última semana, quando Jucilei precisou trabalhar separado para tratar uma lesão na coxa, Dorival usou o argentino Jonatan Gomez no meio de campo.

A entrada de Cueva também não é descartada, principalmente porque o peruano poderia aparecer mais centralizado, na armação do time, revezando com Lucas Fernandes e Marcos Guilherme, como inclusive costuma jogar na seleção de seu país. O problema seria a recomposição na hora da marcação, evidente ponto fraco de Cueva e fator preocupante para o técnico tricolor.

Outra opção é colocar Militão de novo na função de primeiro homem de meio, retomando Petros para a posição mais avançada no setor, com Buffarini retomando seu lugar na lateral direita. A boa performance de Militão na lateral, porém, pode melar essa ideia.

Aliás, o jovem sentiu dores no fim da partida contra a Ponte Preta e precisou ser substituído por Buffarini, assim como Lucas Fernandes, que pediu para sair e deu lugar a Cueva.

Vale lembrar que Araruna, com estiramento na coxa direita, e Bruno, com problema na região cervical, seguem fora de ação. Mesmo que a dupla tenha um avanço significativo no tratamento das lesões durante essa semana, dificilmente Dorival optaria por um ou outro em função da falta de ritmo técnico e físico.