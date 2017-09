Dorival não escala São Paulo para clássico e vê empate com bons olhos

O mistério persiste no São Paulo. Após fechar a maioria dos treinamentos da semana, o técnico Dorival Júnior se esquivou das perguntas da coletiva de imprensa desta sexta-feira e não confirmou o time que enfrentará o Corinthians, domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Ainda não tenho a escalação. Não vou adiantar nomes, me desculpem mas é uma necessidade, um momento importante no campeonato”, afirmou, antes de comandar treino fechado no CCT da Barra Funda.

A tendência, no entanto, é que o lateral esquerdo Júnior Tavares comece o clássico, após ter ido bem no triunfo sobre o Vitória, no último domingo, o que deixaria Edimar no banco de reservas. Já o volante Jucilei, que cumpriu suspensão em Salvador, deve retornar à equipe, assim como o meia Christian Cueva.

O peruano entrou no segundo tempo e foi decisivo diante dos baianos, dando assistência e marcando gol. Assim, Lucas Fernandes pode sair da equipe titular. O que Dorival consegue garantir é que o trabalho desta semana foi produtivo, a exemplo dos dias que antecederam ao triunfo sobre o Vitória.

“Tivemos uma semana em campo semelhante ao que tivemos na anterior. Tudo transcorreu sem problema nenhum. Alguns jogadores voltaram do departamento médico, o que é importante. Essa semana não deixou de ser de reuniões, tivemos as nossas, as observações. Foi mais ou menos o mesmo modelo”, comparou o comandante são-paulino.

O Majestoso coloca frente a frente o São Paulo, 17º colocado, com 27 pontos, com o líder do campeonato Corinthians, com 53. Nas palavras de Dorival, um empate, mesmo com o apoio de mais de 50 mil torcedores, não seria um resultado a ser lamentado. Uma vitória, porém, tiraria o Tricolor da zona de rebaixamento, já que Chapecoense e Ponte Preta, dois rivais diretos da parte de baixo da tabela, se enfrentam na rodada.

“É o líder do campeonato, a equipe mais regular ao longo de toda a temporada. Com certeza teremos muitas dificuldades, e espero que o Corinthians tenha também em razão da forma com que a equipe está trabalhando e evoluindo”, disse Dorival.

“Todo ponto somado num momento como esse seria fundamental. O São Paulo precisa de pontos, se tivéssemos dois pontos a mais nesse momento…Olha a diferença que poderia estar fazendo na nossa classificação. É natural que os dois times vão entrar em campo brigando pela vitória, mas todo ponto somado é importante”, avaliou.