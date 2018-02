Dorival projeta Cueva e Nenê juntos, mas avisa: “Precisam se doar”

Dois dos principais jogadores do São Paulo, os meias Nenê e Cueva atuaram juntos durante 33 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, no Morumbi. A parceria, segundo o técnico Dorival Júnior, tem tudo para ser uma tendência na equipe, desde que a dupla cumpra com algumas funções defensivas.

“Não vejo problema, são dois grandes jogadores. Mas precisamos ter disposição para recuperar a bola e sermos mais participativos. Com interesse, bom posicionamento e determinação, se cumprem as tarefas. Mesmo sendo grandes jogadores, sabem que precisam se doar para melhorar a equipe e para as funções serem executadas”, avaliou Dorival.

Uma análise mais aprofundada sobre a possibilidade, no entanto, acontecerá durante os treinos desta semana. O certo é que Dorival gosta do esquema atual com dois meias centralizados e dois pontas, que voltam para ajudar na marcação quando o time está sem a bola.

Diante do Botafogo, Nenê começou mais centralizado, mas sempre se movimentando e trocando de posição com Brenner, no primeiro tempo, e com Cueva, no segundo. Tanto que a jogada do primeiro gol começou com o camisa 7 aberto por aquele lado, antes de Reinaldo fazer a ultrapassagem e cruzar para Diego Souza abrir o placar.

A dúvida é se Nenê, aos 36 anos, e Cueva irão colaborar na marcação quando a equipe estiver sem a posse de bola. A ideia é não sobrecarregar Jucilei, responsável pela primeira proteção à zaga, como ocorreu em boa parte do primeiro tempo na derrota para o Corinthians.

“Temos de ter esse cuidado. A entrada do Nenê nos deu um ganho importante, ele tem chegada. Agora é acertar para que possam atuar juntos, pontuar algumas situações para ocuparem o campo ofensivo, como sempre”, projetou Dorival.

O primeiro teste de Nenê e Cueva juntos pode acontecer diante do Bragantino, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com sete pontos ganhos em cinco jogos, o Tricolor lidera o Grupo B da competição.

