Dorival aparece no BID da CBF e pode estrear pelo São Paulo

Anunciado na manhã desta sexta-feira no São Paulo, Dorival Júnior apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear. O comandante chegou para sua terceira passagem pelo Tricolor, assumindo o lugar deixado por Roger Machado, demitido após a eliminação contra o Juventude na quinta fase da Copa do Brasil.

Apesar disso, Milton Cruz comandará o São Paulo diante do Fluminense, já que orientou os últimos treinamentos da equipe. A bola rola neste sábado às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.

A estreia de Dorival fica, portanto, para o duelo diante do Millionarios, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na próxima terça-feira, no Morumbis, às 21h30.

Mais um capítulo

Esta é a terceira passagem de Dorival Júnior no clube paulista. Ele volta a atuar após deixar o Corinthians, no início do mês de abril.

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, em 2017, Dorival Júnior assumiu a equipe na zona de rebaixamento, mas fez uma das melhores campanhas do segundo turno e manteve o Tricolor na elite do futebol nacional. Apesar de salvar o clube da Série B, acabou demitido no início da temporada seguinte.

Na segunda passagem, venceu a inédita Copa do Brasil contra seu ex-time da época, o Flamengo. Na época, seu bom desempenho em temporadas consecutivas o renderam um convite para assumir a Seleção Brasileira, na qual foi treinador entre 2024 e 2025.

Ao todo, Dorival Júnior soma 94 jogos pelo Tricolor, com 41 vitórias, 25 empates e 28 derrotas. O comandante possui um retrospecto de 52,4% e conquistou um título pelo São Paulo: a Copa do Brasil de 2023.