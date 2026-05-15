Dorival aparece no BID da CBF e pode estrear pelo São Paulo

Anunciado na manhã desta sexta-feira no São Paulo, Dorival Júnior apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear. O comandante chegou para sua terceira passagem pelo Tricolor, assumindo o lugar deixado por Roger Machado, demitido após a eliminação contra o Juventude na quinta fase da Copa do Brasil.
Apesar disso, Milton Cruz comandará o São Paulo diante do Fluminense, já que orientou os últimos treinamentos da equipe. A bola rola neste sábado às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.
A estreia de Dorival fica, portanto, para o duelo diante do Millionarios, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na próxima terça-feira, no Morumbis, às 21h30.
Mais um capítulo
Esta é a terceira passagem de Dorival Júnior no clube paulista. Ele volta a atuar após deixar o Corinthians, no início do mês de abril.
Em sua primeira passagem pelo São Paulo, em 2017, Dorival Júnior assumiu a equipe na zona de rebaixamento, mas fez uma das melhores campanhas do segundo turno e manteve o Tricolor na elite do futebol nacional. Apesar de salvar o clube da Série B, acabou demitido no início da temporada seguinte.
Na segunda passagem, venceu a inédita Copa do Brasil contra seu ex-time da época, o Flamengo. Na época, seu bom desempenho em temporadas consecutivas o renderam um convite para assumir a Seleção Brasileira, na qual foi treinador entre 2024 e 2025.
Ao todo, Dorival Júnior soma 94 jogos pelo Tricolor, com 41 vitórias, 25 empates e 28 derrotas. O comandante possui um retrospecto de 52,4% e conquistou um título pelo São Paulo: a Copa do Brasil de 2023.
Grupo seleto!
Dorival entra para a lista de treinadores que dirigiram efetivamente o São Paulo por uma terceira vez. Ao lado dele estão Vicente Feola, Jose Poy e Muricy Ramalho.
Saiba mais ➡️ https://t.co/zrcJNgvBUY#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/zMIl5fOdB0
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2026