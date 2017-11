Dorival Jr esquece Libertadores e garante foco na fuga do Z4

Dorival Jr é um dos grandes responsáveis por tirar o São Paulo da incômoda situação em que se encontrou durante a maior parte da atual temporada. Após mais uma vitória, desta vez por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, o treinador fez questão de elogiar seus atletas e evitou falar sobre a possibilidade de levar o clube à Libertadores. Agora na nona colocação com 43 pontos, o Tricolor está a apenas quatro tentos do Flamengo, atual detentor da última vaga para a próxima edição do torneio continental.

“Continuo pensando da mesma forma, sou muito realista. O torcedor tem todo o direito de fazer o que ele quiser em uma demonstração de apoio. Quem não tem esse direito somos nós. Temos que pensar jogo a jogo, buscando a cada momento uma melhora, correções que vem sendo apresentadas, lutando pelo resultado seguinte e sempre imaginando que nossa situação ainda não está resolvida. A posição que terminaremos não importa, o que eu quero é garantir a quantidade de pontos necessária para permanecer na primeira divisão”, disse Dorival Jr após o duelo em Goiânia.

O resultado deste sábado fez com que o São Paulo chegasse à terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, fato inédito nesta temporada. A equipe até emplacou trincas no início do ano, quando se dividiu entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil, mas na competição por pontos corridos não conseguia o feito desde 2015, ainda sob o comando do colombiano Juan Carlos Osorio.

“Acho que nós temos que ter esse reconhecimento, soubemos superar os momentos difíceis. Agimos como equipe na grande maioria dos jogos e acho que isso aí é que fez com que alcançássemos uma regularidade nos últimos jogos. Não tínhamos três vitórias [seguidas] desde 2015. Hoje somos a equipe que mais pontuou no segundo turno, então acho que isso é fruto do trabalho dessa garotada, da entrega muito grande de todos. Que tenhamos a mesma humildade e nos preparemos muito para o confronto da próxima quinta”, prosseguiu o treinador são-paulino, já projetando o duelo contra a Chapecoense.

Neste segundo turno o São Paulo já soma sete vitórias, três empates e três derrotas, fato que o garante como o time que mais pontuou na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Com um desempenho bastante diferente ao do início da temporada, o time ainda vem demonstrando certa instabilidade ao longo dos 90 minutos, porém, Dorival Jr crê que no caso deste sábado houve uma razão especial para a queda de rendimento do Tricolor: o gramado do Serra Dourada.

“Houve uma mudança comportamental, e equipe está bem estruturada, vem respondendo taticamente à altura. Tivemos jogos difíceis, a equipe sempre suportando, jogando a maior parte do tempo com a posse de bola, no campo adversário. Sofremos um pouco no final da partida, o gramado estava muito pesado. Com o passar do tempo as coisas vão se dificultando para quem visita, e mesmo assim acho que tivemos um ótimo comportamento. A equipe fez um grande resultado”, concluiu.