Dorival Jr esboça time com Cueva e Nenê para duelo com o Bragantino

O São Paulo voltou aos trabalhos de maneira bastante descontraída na tarde desta segunda-feira, no CCT da Barra Funda. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, no Morumbi, o clube vem amenizando os ânimos nos bastidores por conta dos problemas causados por Cueva, entretanto, é inegável que seu retorno à equipe, com direito a gol, de pênalti, ajudou a torcida a esquecer mais rapidamente os erros cometidos pelo camisa 10, que, inclusive, apareceu na formação titular esboçada pelo técnico Dorival Jr, assim como Nenê.

Acreditando no grande poderio de armação que seu time passa a ter com a presença de Cueva e Nenê no meio-campo, o técnico são-paulino optou por abrir mão do jovem Brenner, um dos principais talentos de Cotia, e manter Marcos Guilherme entre os titulares.

Robert Arboleda, se recuperando de um estiramento na coxa direita, deve seguir de fora da equipe, dando vaga mais uma vez a Bruno Alves, que formou a dupla de zaga nesta segunda-feira com Rodrigo Caio. Anderson Martins, por sua vez, também esteve em campo após ser poupado do duelo do último sábado por conta de dores na coxa esquerda.

Já pensando no confronto com o Bragantino, nesta quarta-feira, novamente no Morumbi, Dorival Jr não escondeu da imprensa seu esboço da equipe que planeja colocar em campo pela sexta rodada do Paulistão. O comandante, através de uma atividade em campo reduzido, sinalizou que os titulares tricolores serão Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo; Petros, Jucilei, Cueva e Nenê; Marcos Guilherme e Diego Souza.

Além da presença de Cueva entre os titulares, outro destaque no treino desta segunda-feira foram Toró e Igor Gomes. A dupla, que disputou a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi chamada para completar as atividades e, embora esteja nos planos de Dorival Jr para a atual temporada, por ora serão descartados pelo fato de o Tricolor estar se preparando para a Copa Libertadores sub-20, da qual é o atual campeão.

De volta à primeira colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, com os mesmos sete pontos da Ponte Preta, o São Paulo volta a treinar na tarde desta terça-feira de olho na liderança isolada do Estadual. Sem embalar dois triunfos seguidos em uma competição oficial em 2018, Tricolor espera confirmar seu favoritismo e deixar para trás de uma vez por todas a grande pressão que prevaleceu neste início de temporada.