Dorival faz treino com handebol no São Paulo e mantém dúvida na zaga

Ciente do desgaste físico de seus jogadores, o técnico Dorival Júnior, do São Paulo, dirigiu um leve treinamento técnico e recreativo na manhã deste sábado, no CCT da Barra Funda, onde foi encerrada a preparação para o duelo com o Bahia, em Salvador. O comandante, portanto, manteve a dúvida sobre quem será o companheiro de Arboleda no miolo de zaga tricolor.

O dia começou com um aquecimento diferente: nele, os atletas disputaram uma partida de handebol com cestas, usando carrinhos da rouparia como improviso. Na atividade, duas equipes se deslocavam em passes curtos com as mãos até chegar ao ponto.

O descontraído trabalho foi seguido por um rachão e um treino técnico. Assim, Dorival não testou o zagueiro que substituirá Rodrigo Caio, que cumprirá suspensão automática por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba, na última quinta-feira.

A tendência, contudo, é que Éder Militão seja o escolhido. Nos treinos táticos, o atleta de 19 anos vem atuando pelo lado esquerdo do miolo de defesa reserva. É justamente neste setor onde Rodrigo Caio joga. As outras opções seriam Lugano e Douglas.

Após o treino, a delegação seguiu viagem rumo a Salvador. Passadas 18 rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. A equipe é a 17ª colocada, com 19 pontos, um a menos que o Bahia, que aparece no 16º lugar.