Dorival critica agente de Gilberto: “Tem que se limitar a empresariar”

O técnico Dorival Júnior demonstrou irritação durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CCT da Barra Funda. O que o tirou do sério foram as declarações do empresário de Gilberto, Sandro Zardo, de que o centroavante decidiu não renovar contrato com o São Paulo por não estar fazendo parte do time titular.

A afirmação foi feita a alguns veículos de imprensa. À Gazeta Esportiva, na última quarta-feira, o agente de fato disse que o camisa 17 gostaria de jogar mais, mas até aventou uma possibilidade de permanência. “Pode ser que ele vire titular, que a diretoria faça alguma coisa, pode ser que várias coisas aconteçam e ele renove. Tudo pode acontecer no futebol”, afirmou, em rápido contato telefônico.

“O empresário tem que se limitar a empresariar, não palpitar aquilo que ele sente ou não. Conversei com Gilberto, tenho muita confiança nele. Ficou afastado de muitos trabalhos na minha chegada, talvez não foi mais aproveitando em razão disso, mas é um atleta importante”, esbravejou Dorival.

O treinador, inclusive, já o escalou para o duelo com o Avaí, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Ressacada, já que Lucas Pratto está suspenso da partida. O atacante começou a semana no departamento médico tratando de dores no joelho esquerdo, mas treinou entre os titulares na última quinta e nesta sexta-feira.

“Empresário não tem noção do clube em que ele está para declarar isso. Conto com o Gilberto até o final, já que ele tem contrato e responsabilidade de fazer o melhor pelo São Paulo”, completou.

Outro assunto que deixou Dorival insatisfeito foi a denúncia feita pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) a Pratto pela advertência com cartão vermelho na vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, no último domingo. No lance, ocorrido já nos minutos finais da partida, o argentino evitou contra-ataque do time mineiro com falta em Henrique e acabou expulso pelo árbitro Rafael Traci.

Artilheiro do time na temporada, com 12 gols, Pratto será julgado por infração ao artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), por praticar jogada violenta. A pena varia entre um e seis jogos de suspensão.

“Não estava sabendo até o momento. Já vi outras jogadas no campeonato e até agressões que não deram em nada, jogada de jogo, nada disso. Tanto é que a própria situação do atleta naquele momento, da decisão tomada, ainda que respeite o que foi definido, a reação dele talvez tenha mostrado que a intenção dele não é nada daquilo que deve ter sido denunciado”, reclamou Dorival.