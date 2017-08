Dorival confirma time titular do São Paulo e explica saída de Jucilei

O São Paulo está pronto para enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treinamento desta ensolarada manhã de sexta-feira, o técnico Dorival Júnior confirmou o time titular sem Jucilei e com Marcos Guilherme e Buffarini como novidades, além do retorno de Rodrigo Caio.

Repetindo a formação da atividade tática da última quinta-feira, o treinador escalou a equipe titular com Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Éder Militão; Marcinho, Petros, Hernanes e Marcos Guilherme; Lucas Pratto.

Após um treino de finalizações, Dorival utilizou a metade de um dos campos do CCT da Barra Funda para posicionar apenas os titulares para um trabalho tático, que foi paralisado diversas vezes para o técnico transmitir instruções acerca das movimentações ofensiva e defensiva, sendo realizado praticamente sem bola.

Serão três mudanças em relação ao time que perdeu para o Bahia, no último domingo, portanto: saíram Jucilei (opção técnica), Araruna (lesão) e Cueva (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) para as entradas de Rodrigo Caio (livre de suspensão), Buffarini e Marcos Guilherme, respectivamente.

Assim, Militão, que havia jogado como zagueiro em Salvador, assumiu a função de primeiro volante no 4-1-4-1 de Dorival, que preteriu o 4-2-3-1, esquema utilizado nos sete jogos anteriores. Na nova formação, Petros foi adiantado para compor a linha ofensiva de quatro armadores, que tem como novidade a entrada de Marcos Guilherme na ponta esquerda.

Em entrevista coletiva concedida após o treino, Dorival Júnior explicou o porquê das mudanças feitas durante os treinos da semana. “É uma tentativa em razão daquilo que tenho observado, de tentar fazer um time com uma dinâmica diferente. Quero adiantar alguns jogadores, mudar um pouco a função de alguns outros. A equipe tinha feito bons jogos, mas não alcançou os resultados. Isso faz a gente observar algumas mudanças”, avaliou.

“O Jucilei é um atleta qualificado, conversei bastante com ele, tenho muita confiança nele. É apenas um momento, uma situação para tentar melhorar a equipe, buscando soluções a curto prazo”, acrescentou, antes de fazer as explicações tática da troca.

“Estou sentindo uma dificuldade do Jucilei estar junto com o Petros. Eles estão ocupando o mesmo espaço do campo, facilitando marcações e, às vezes, estamos tendo problemas na saída de jogo, justamente por ocupação do mesmo espaço. Com jogador de característica diferente do Jucilei, espero que consigamos acertar, adiantando Petros”, justificou-se.

“Talvez conseguíssemos fazer isso com Jucilei, mas o Militão vem fazendo trabalho excelente e tem oportunidade. Não é saída definitiva, é tentativa para tentar mudar o que não vem acontecendo. Jucilei trabalhou com muita intensidade, com muitas correções e pode voltar a qualquer momento pelas qualidades que possui”, encerrou.

Com apenas 19 pontos ganhos em 19 rodadas, o São Paulo é o 17º colocado do Brasileirão, ocupando a zona de rebaixamento, portanto. A equipe encerrará a preparação para o duelo com os mineiros neste sábado pela manhã, no CCT da Barra Funda.