Dorival aposta em Cueva e Hernanes no meio: “Tem tudo para dar certo”

O otimismo impera no São Paulo. Dorival Júnior confirmou que Hernanes fará sua reestreia pelo clube neste sábado, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. A expectativa do técnico é que o Profeta eleve a equipe de patamar e faça uma parceria de sucesso com o meia Christian Cueva no setor de armação tricolor.

“O próprio Hernanes vai encontrando a sua função. Vamos conciliar o posicionamento dele juntamente com o do Cueva, para que tenhamos uma condição a mais para atacarmos. Um jogador que dispensa comentários e espero que ele novamente seja muito feliz nessa segunda passagem pelo São Paulo”, afirmou, em entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira.

Durante os treinamentos táticos de quinta e sexta-feira, Dorival posicionou Hernanes mais centralizado na linha de três armadores, com Cueva aberto na esquerda, embora ambos revezassem em determinados momento. Já Marcinho ficou fixo no lado direito.

“O Hernanes está jogando um pouco mais adiantado, fugindo um pouco da característica inicial, tudo é um processo de adaptação dele com o Cueva. Espero que seja rápida, para que tenhamos dois jogadores firmes no setor de armação. É natural que essa adaptação terá que se completar principalmente em jogos pelo período escasso de treinamentos, mas eu acredito muito que deem certo porque são dois grandes jogadores”, disse, otimista.

Apesar de depositar boa parte de suas expectativas na dupla, Dorival espera a participação de outros jogadores na hora de o São Paulo atacar. “Eles têm liberdade de movimentação, criação. O próprio Pratto flutuando, com a chegada desses dois, mais ainda do Petros, Jucilei, para a gente ter um ganho em cada quadrante do campo e poder criar mais chances”, explicou.

O que torna Dorival ainda mais confiante no futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro é a recente reação de Cueva. O peruano, que vinha mal num momento em que especulações de propostas do exterior lhe atrapalharam no rendimento, deu sinais de melhora na vitória sobre o Vasco e no empate diante do vice-líder Grêmio.

“Tive uma conversa com Cueva e outros jogadores. Vinha de uma possível saída, acaba mexendo emocionalmente. Agora ele está muito mais focado, querendo e muito ajudar a equipe. É questão de tempo para alcançar as suas melhores condições. Pode nos ajudar em muito no transcorrer da competição”, concluiu.

Com 16 pontos ganhos em 16 rodadas, o São Paulo é o 18º colocado do Brasileirão, ocupando a zona de rebaixamento, da qual não consegue sair há cinco rodadas. O duelo contra o Botafogo, que figura na sétima posição, com 24 pontos, está marcado para as 16 horas (de Brasília), deste sábado, no Rio de Janeiro.