São Paulo treina de olho em bola parada e pontos fortes do Palmeiras

Em mais um treino fechado no CCT da Barra Funda, o técnico Dorival Júnior alertou aos jogadores do São Paulo nesta sexta-feira para os pontos fortes do Palmeiras, adversário deste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Palestra Itália, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com nota do site oficial do clube, o treinador reuniu o time titular, ajustou o posicionamento dos jogadores e simulou algumas jogadas, além de ter indicado as principais virtudes do rival.

Na sequência, Dorival deu ênfase às jogadas de bolas paradas, com faltas e escanteios, tanto defensivas quanto ofensivas. Os jogadores também aprimoraram as cobranças frontais, com diferentes batedores e ângulos.

Misterioso em coletiva de imprensa que antecedeu o treino, Dorival escondeu a escalação para o Choque-Rei e brincou com possíveis drones sobrevoando o CCT da Barra Funda e a Academia de Futebol.

A tendência, contudo, é que o São Paulo entre em campo com Sidão; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros; Marcos Guilherme, Jucilei, Hernanes e Cueva; Lucas Pratto. Essa foi a formação testada na atividade tática de quarta-feira, a última que foi liberada à imprensa.

Passadas 21 rodadas, o São Paulo soma 23 pontos e é o 17º colocado, ocupando a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras figura na quarta posição, com 33. À frente do Tricolor, Dorival ostenta um aproveitamento de 44%, com três vitórias, três derrotas e três empates em 12 partidas.

“Ainda é pouco. O São Paulo não pode sobreviver no campeonato flertando com a zona de rebaixamento. Vai ter um momento em que nós vamos nos ver livres dessa condição. Vai depender do nosso esforço, está tudo nas nossas mãos. Temos de busca uma reação rápida”, analisou o técnico tricolor.

Marcado para as 9h30 deste sábado, o último treino do São Paulo antes do clássico ocorrerá no Morumbi. Para apoiar o elenco, a diretoria disponibilizou 30 mil lugares nas arquibancadas amarela e vermelha. A entrada acontecerá a partir das 8h30 e será liberada para quem levar 1kg de alimento, exceto sal e açúcar.