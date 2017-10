Dona de recorde, torcida do São Paulo iguala feito de 37 anos atrás

A torcida do São Paulo está fazendo história em 2017. Apesar de não terem batido mais um recorde de público no Campeonato Brasileiro na vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no último domingo, os mais de 40 mil tricolores que foram ao Morumbi repetiram um feito de 37 anos atrás.

O duelo diante dos pernambucanos foi o sexto jogo consecutivo em que o estádio recebeu mais de 40 mil pagantes, algo que não ocorria desde 1980. Na atual temporada, a luta do clube contra o que seria o inédito rebaixamento no torneio nacional tem feito a torcida tricolor apoiar o time incondicionalmente.

Os são-paulinos ostentam os quatro maiores públicos do Brasileiro. O recorde ocorreu no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último dia 24, quando 61.142 pessoas compareceram ao Morumbi. As outras marcas foram estabelecidas nos jogos contra Cruzeiro, Coritiba e Grêmio.

No entanto, o Morumbi não seguirá ajudando o São Paulo na briga contra o descenso. O estádio está reservado para os shows da banda irlandesa U2 e do cantor norte-americanos Bruno Mars, em outubro e novembro.

Dessa forma, o Tricolor fará as próximas cinco partidas como mandante no Pacaembu. Os adversários serão Atlético-PR, Flamengo, Santos, Chapecoense e Botafogo, respectivamente. O São Paulo, portanto, só voltará ao Morumbi na última rodada, em 3 de dezembro, diante do Bahia.

Com a vitória sobre o Sport, o São Paulo subiu para o 14º lugar, com 31 pontos, e saiu da zona de rebaixamento do Brasileiro. O próximo compromisso é o confronto com o Atlético-MG, no dia 11, no Estádio Independência, pela 27ª rodada do torneio.

Veja os seis jogos consecutivos em que o Morumbi recebeu mais de 40 mil torcedores em 2017:

24/7: São Paulo 1 x 1 Grêmio – 51.511 pagantes

3/8: São Paulo 1 x 2 Coritiba – 53.635 pagantes

13/8: São Paulo 3 x 2 Cruzeiro – 56.052 pagantes

9/9: São Paulo 2 x 2 Ponte Preta – 43.724 pagantes

24/9: São Paulo 1 x 1 Corinthians – 61.142 pagantes

1/10: São Paulo 1 x 0 Sport – 43.071 pagantes