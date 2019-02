DM do São Paulo lota em fase decisiva do Paulista: veja quem preocupa

Como se já não bastassem os maus resultados, o São Paulo é obrigado a lidar com um departamento médico lotado neste início de temporada. No momento em que a primeira fase do Campeonato Paulista se encaminha para sua reta final, o clube tem nove jogadores sob cuidados especiais.

Cinco deles, aliás, vinham sendo titulares nos últimos jogos: Hernanes, Willian Farias, Hudson, Everton e Reinaldo. Liziero, Araruna, Brenner e Biro Biro completam a lista de atletas em tratamento no Reffis do CT da Barra Funda.

Alguns estão fora do duelo com o Bragantino, neste domingo, em Bragança, pela nona rodada do Campeonato Paulista, enquanto outros são tratados como dúvidas. Com 10 pontos ganhos, o Tricolor ocupa o terceiro lugar do Grupo D, atrás de Oeste (12) e Ituano (11), ficando fora da zona de classificação.

Abaixo, veja a situação de cada um deles:

EM TRANSIÇÃO

Hernanes

O meia se recupera de uma tendinite na perna direita que o tirou do empate sem gols com o Red Bull Brasil. Ele fez trabalhos físicos no final de semana e pode integrar os treinos dos próximos dias, ficando à disposição para a partida contra o Bragantino.

Willian Farias

Titular nos confrontos com Talleres e Corinthians, o volante sentiu uma contratura na coxa direita e ficou fora do duelo com o Red Bull. Assim como Hernanes, ele também treinou durante o final de semana para agilizar a recuperação.

Brenner

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o atacante iniciou na semana passada o processo de transição entre o Reffis e o gramado, realizando atividades com os fisioterapeutas. Apesar da evolução, ele ainda é dúvida para o confronto em Bragança Paulista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

NO DM

Reinaldo

O lateral sofreu um pequeno estiramento na coxa esquerda no começo do embate com o Red Bull. A lesão não é grave, mas deve tirá-lo da partida de domingo.

Biro Biro

A contusão é a mesma de Reinaldo, mas aconteceu na coxa direita e logo depois de sua entrada no segundo tempo.

Liziero

O jovem meio-campista desfalcou o time nos últimos seis jogos por causa de um entorse no tornozelo direito, sofrido na derrota para o Guarani. Na semana passada, chegou a treinar com o grupo, mas voltou a sentir dores e não foi relacionado. No momento, também trata de um incômodo no púbis e é dúvida para domingo.

Araruna

A exemplo de Willian Farias, Araruna também sofreu uma contratura. Localizada no músculo adutor direito, a lesão o afastou dos últimos dois jogos.

Hudson

O camisa 25 sofreu uma concussão no treino da última quinta-feira ao levar uma bolada no queixo e cair com a cabeça no chão. Foi poupado do jogo de domingo, mas deve ficar à disposição para encarar o Bragantino.

Everton

É quem se encontra em situação mais complicada. Com um estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda, sofrido na derrota para o Corinthians, o camisa 22 não tem previsão de retorno.