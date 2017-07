Diretor do São Paulo nega interesse no goleiro Walter, do Corinthians

Vinicius Pinotti, diretor executivo de futebol do São Paulo, garantiu, nessa terça-feira, que o clube do Morumbi não tem e nunca fez qualquer movimento no sentido de contratar o goleiro Walter, reserva de Cássio no Corinthians. As especulações aumentaram nos últimos dias, mas o cartola fez questão de descartar a possibilidade.

“O que eu vou falar vale não só para esse caso. Quando o São Paulo tem interesse em algum jogador, existe o contato diretamente com o clube. Nunca fizemos contato com o Corinthians, os presidentes não se falaram. Não há interesse. Serve para o Walter e para outras especulações. O São Paulo sempre vai consultar o clube que detém os direitos do atleta primeiro”, avisou Pinotti.

O dirigente também aproveitou a coletiva de apresentação de Hernanes, no CT da Barra Funda, para valorizar o trabalho desenvolvido pelo departamento que comanda no clube, apesar da situação crítica do time no Campeonato Brasileiro e após tantas decepções em toda a temporada.

“Acho que esse momento comprova o trabalho que a gente vem se desenvolvendo, mas não é de agora que a gente se convence que a coisa está sendo bem feita. Desde que começamos o trabalho a gente tem plena confiança no que a gente tem desenvolvido.

Tem muita gente trabalhando em prol do futebol do São Paulo e tenham certeza que viveremos dias melhores”, profetizou Pinotti.