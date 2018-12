Diretor do Goiás confirma contratação do goleiro Sidão

Sidão defenderá as cores do Goiás na próxima temporada. Quem garante a contratação do arqueiro pelo Esmeraldino é o gestor do clube goiano, Túlio Lustosa, em entrevista à Rádio Sagres. Por outro lado, o diretor nega o interesse da equipe na contratação do lateral esquerdo Edimar, que também pertence ao São Paulo.

Segundo o cartola, o arqueiro de 35 anos chega com um contrato válido por uma temporada ao clube e uma renovação dependerá do nível de atuações durante a próxima temporada. Vale lembrar que Sidão tem vínculo com o São Paulo até o final de 2019, mas a liberação com o clube paulista não foi um problema.

Contratado no início de 2017 após se destacar com a camisa do Botafogo, o arqueiro não conseguiu repetir as boas atuações pelo Tricolor Paulista, o que acarretou numa relação bastante conturbada com a torcida do clube paulista.

Sidão chega ao Goiás para suprir uma das funções mais carentes do elenco esmeraldino. Isso porque, apesar de contar com quatro jogadores para o setor, o titular, Marcelo Rangel, se recupera de lesão no joelho, enquanto o reserva imediato, Marcos, não correspondeu na reta final da Série B. As outras opções são Matheus e Paulinho, que são crias da base e pouco foram testados.

