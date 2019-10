Fernando Diniz faz reunião com titulares para ajustar falhas do Choque-Rei

Após novo revés diante do Palmeiras, no Allianz Parque, o São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira e o técnico Fernando Diniz reuniu os jogadores para avaliar o desempenho do Tricolor Paulista na derrota por 2 a 0.

Momentos depois da partida, o comandante concedeu entrevista coletiva e falou em falta de agressividade e compostura por parte do seu elenco. Portanto, com o intuito de ajustar as diversas falhas observadas no Choque-Rei, Diniz optou por conversar com os titulares, que também fizeram trabalhos regenerativos.

Os reservas, por sua vez, participaram de um jogo-treino contra os atletas da base do São Paulo. Com Hernanes articulando o setor ofensivo e Raniel de centroavante, os profissionais venceram o confronto por 2 a 0. O Profeta foi o autor de ambos os gols no CT da Barra Funda.

De olho na Chapecoense, adversário deste final de semana, Liziero, que sentiu um desgaste e foi vetado do clássico, fez um fortalecimento físico. Segundo o deparamento médico, o volante deve voltar a treinar normalmente e estará à disposição para a próxima rodada.

A má notícia segue sendo a ausência de Pablo. O atacante ainda está em fase de transição e não será relacionado para a partida deste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. Independente dessa baixa, Diniz pode promover uma atuação no setor ofensivo. O jovem Raniel pode assumir a vaga do apático Alexandre Pato.

Apenas dois pontos na frente do Grêmio, quinto colocado do Brasileirão, o São Paulo precisa somar três pontos para garantir sua permanência na zona de classificação direta para a próxima Copa Libertadores.

