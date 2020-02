Diniz destaca força do elenco após primeira goleada pelo São Paulo

Fernando Diniz conseguiu a sua primeira goleada sob comando do São Paulo no último sábado, contra o Oeste. Com dois gols de Pato e outros dois de Daniel Alves, o treinador viu sua equipe voltar a vencer na competição depois de três jogos.

Na coletiva após a partida, Diniz cravou que o Tricolor não tem um time titular e destacou jogadores que começaram a partida no banco de reservas. O treinador não poupou elogios e destacou a força do elenco são-paulino.

“É uma base muito forte. O Hernanes e o Pablo não saíram jogando, mas eles são parte do time titular, com certeza. Assim como o Liziero, o Luan, que estão trabalhando muito bem.Temos a recuperação do Everton que a cada vez vai ganhando mais ritmo.A gente vai ganhando muitas opções e soluções para o time”

Desde o final de 2019, Fernando Diniz pedia que o clube mantivesse a base do elenco, sem fazer grandes contratações. O pedido foi atendido pelo clube, e o treinador parece muito satisfeito com essa atitude da diretoria.

“O mais importante que o São Paulo fez foi a manutenção. O time não contratou jogadores, ao contrário disso, até liberou alguns e talvez essa seja a grande contratação do São Paulo: a manutenção e a perseverança de recuperar vários jogadores que nós temos no elenco. Essa recuperação dos jogadores hoje é o maior trunfo que a gente tem”

Por fim, o treinador ressaltou também a dedicação de todos os seus atletas no treinos e reafirmou não haver um time titular em seu elenco.

“Os principais jogadores são todos. Sou um cara muito atento ao que acontece no treinamento. O time que não está iniciando o jogo tem jogadores que estão em uma forma excelente. A equipe base são todos eles. Eu não considero que tem 11 titulares. O mais importante é que os jogadores estão se colocando em uma condição em que muitos podem ser titulares e isso é muito bem para todo mundo”, finalizou.