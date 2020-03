Diniz defende Pablo e minimiza peso de expulsão para virada do São Paulo

Pablo encerrou um jejum de nove jogos e deu a vitória ao São Paulo neste sábado. Fernando Diniz, que colocou o camisa 9 apenas após o intervalo, não poupou elogios ao atacante depois do triunfo sobre o Santos, no Morumbi.

“Falei com ele mais antes do que agora, mas, mais do que precisando ele estava merecendo. Pablo está fazendo uma boa temporada, líder de assistências do time, fez três gols, tem jogado bem, mas determinados jogos, como aquele da altitude (contra o Binacional), quando ele perdeu gols, ficou marcado, mas está fazendo uma boa temporada, por isso não podemos desistir e hoje ele nos premiou com uma vitória”, comentou o técnico, ao Sportv.

Sobre o jogo, Diniz minimizou o fato do São Paulo ter conseguido a virada depois da expulsão de Jobson.

“O time mudou a postura, claro que a expulsão facilitou um pouco, mas o que foi determinante foi a intensidade no segundo tempo, mais parecido com o jogo de quarta-feira (contra a LDU)”, disse, sem deixar de pontuar um problema apresentado pelo time.

“(Deveria ter jogador) mais pelos lados, foi até uma orientação. O jogo por dentro a gente sabe fazer bem, mas tem de fazer de maneira pontual, porque todo mundo protege o centro da área”, concluiu.