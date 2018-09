Diego Souza volta a ser relacionado, mas Everton desfalca o São Paulo

Com a volta de Diego Souza, o técnico Diego Aguirre relacionou 20 jogadores para o próximo compromisso do São Paulo, o duelo com o Bahia, neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 9, vice-artilheiro do time no ano com 11 gols, voltou a ficar à disposição após cumprir suspensão no jogo contra o Atlético-MG. O centroavante havia sido expulso no embate com o Fluminense, no último domingo, por deixar o cotovelo no peito do adversário.

Em contrapartida, o São Paulo tem sete desfalques para sábado. Everton (se recupera de lesão na coxa esquerda), Reinaldo (suspenso), Bruno Peres (estiramento no adutor direito), Arboleda (seleção equatoriana), Rodrigo Caio (aprimora forma física), Araruna (tendinite no calcâneo esquerdo) e Luan (Seleção Brasileira sub-20) estão fora.

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, Aguirre liberou apenas o trabalho de aquecimento para a imprensa e manteve o mistério acerca do substituto de Everton. Liziero e Everton Felipe são os principais candidatos a preencher a vaga.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Uma provável escalação do São Paulo tem Sidão; Régis, Bruno Alves, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Hudson e Nenê; Joao Rojas, Diego Souza e Liziero (Everton Felipe).

O São Paulo ocupa o segundo lugar do Brasileirão com os mesmos 46 pontos do Internacional, mas perde no saldo de gols. No domingo, em casa, o time gaúcho faz o clássico contra o Grêmio.