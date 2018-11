Diego Souza trabalha em campo, mas ainda é dúvida no São Paulo

O técnico interino do São Paulo, André Jardine, ainda tem chances de contar com Diego Souza para o duelo com o Cruzeiro, no próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi.

Nesta sexta-feira, com menos dores no joelho direito, o camisa 9 mostrou evolução e realizou uma atividade leve com bola no gramado. Se tiver condições de treinar no sábado, ele poderá jogar no dia seguinte.

Artilheiro do time na temporada, com 15 gols, Diego Souza sofreu um entorse no joelho direto durante o treino da última terça-feira e desfalcou a equipe no empate por 1 a 1 com o Grêmio, na última quinta, no Morumbi.

Com Gonzalo Carneiro também no departamento médico em função de um estiramento na coxa direita, André Jardine optou por Tréllez no comando do ataque e recolocou Nenê no time titular diante dos gaúchos. Caso fique à disposição, Diego Souza deve entrar no lugar do centroavante colombiano.

O certo é que Jardine tem quatro desfalques para domingo: Joao Rojas (se recupera de cirurgia no joelho direito), Luan (entorse no tornozelo direito) e Igor Gomes (trauma na região do pulmão em partida do sub-20), além de Gonzalo Carneiro.

A quatro rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa o quinto lugar, com os mesmos 59 pontos do Grêmio, mas tem uma vitória a menos. O time briga para, ao menos, terminar a competição no G4, o que lhe daria uma vaga direta na próxima Copa Libertadores.