Diego Souza reclama de ‘picuinha’ e avisa: “Vamos ganhar força”

O meia-atacante Diego Souza, do São Paulo, desabafou após a vitória por 2 a 1 sobre o frágil Linense, na noite deste domingo, no Estádio Gilbertão, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O camisa 9 reclamou de “muita picuinha”, referindo-se às críticas que ele e a equipe receberam após as derrotas para Santos e Ituano e o empate com a Ferroviária.

“Muito se fala fora. Resultado não vem, acontece muita picuinha. Estamos em formação. Queria eu que a gente estivesse jogando por música”, afirmou o jogador, em entrevista ao canal Premiere.

Acionado durante o segundo tempo, Diego Souza figura no banco de reservas desde a vitória sobre o CRB-AL, na última quarta-feira. Nesta noite, finalmente atuou como meia, sua posição original, sendo mais ativo no jogo e dando opção para a transição entre defesa e ataque.

“Tive felicidade hoje de entrar na minha posição e vou tentar ajudar da melhor forma possível”, prometeu o atleta de 32 anos. Com o resultado, o Tricolor voltou a celebrar uma vitória no Paulistão após três rodadas, garantindo a permanência na liderança do Grupo B, com 14 pontos ganhos. Após a partida, Diego Souza mandou um recado para os adversários.

“As pessoas estão falando demais, colocando coisas dentro do nosso dia a dia. Aqui tem muitos homens trabalhadores. Vamos ganhar força. Torçam para que não dê certo. Se der certo, vão despertar um gigante”, avisou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior explicou o novo posicionamento do versátil jogador. “Vinha executando uma função que não era que queríamos. Queria ele flutuando, com liberdade. Não tem obrigação de ficar dentro da área. Quando não flutuar, aí sim a obrigação é dele. É isto que queremos: tirar aquela condição de 9. Em momento nenhum falei que o Diego seria um 9”, reiterou.

Mais aliviado, o São Paulo agora terá um grande teste pela frente. Trata-se do clássico contra o Palmeiras, líder geral da classificação na primeira fase do Estadual, nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), na arena alviverde, onde nunca venceu.