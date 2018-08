Diego Souza reage a agressão e pode ser punido pela Conmebol

Diego Souza não foi expulso nesta quinta-feira, na derrota sofrida para o Colón por 1 a 0 em pleno Morumbi, no entanto, o atacante do São Paulo corre o risco de virar desfalque para o técnico Diego Aguirre no jogo de volta contra os argentinos, no próximo dia 16, em Santa Fé, após reagir à agressão de Ortiz.

O camisa 9 tricolor deu um chute no adversário já na reta final da partida, porém, o trio de arbitragem não viu o lance, que acabou passando despercebido. Após o jogo, Diego Souza, que pode ser punido pela Conmebol, não falou com a imprensa, porém, seus companheiros fizeram questão de defendê-lo, alegando que ele havia sido agredido primeiro.

“Na nossa TV dá para ver tudo. O soco que o cara deixa de ir na bola dá na cara dele… a cara dele está até inchada. Foi um soco bem dado, ele largou a bola e deu um soco. Nossa assessoria vai passar o vídeo”, disse Reinaldo após a partida.

Outro que comentou sobre o lance envolvendo Diego Souza foi o técnico Diego Aguirre. Embora não tenha analisado as imagens detalhadamente, o treinador uruguaio revelou o que o atacante disse a ele no vestiário após o amargo revés dentro de casa.

“Ele me falou que recebeu um soco do jogador do Colón e perdeu por momento o foco no jogo, cometeu uma agressão. Não pode acontecer, mas aconteceu”, afirmou o comandante tricolor.

Ortiz, que também se safou de uma punição mais rigorosa do árbitro uruguaio Leodan González, desconversou ao ser questionado sobre o ocorrido com Diego Souza. Após seu time conquistar uma vitória memorável no Morumbi, o jogador não se estendeu sobre o lance polêmico.

“Falemos de outra coisa. Essas coisas sempre acontecem e ficam no campo, só no campo de jogo”, se limitou a dizer Ortiz.