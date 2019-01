Diego Souza nega proposta e se dispõe a jogar de meia no São Paulo

Embora tenha contratado sete jogadores para a temporada de 2019, o São Paulo também é alvo no mercado da bola. Um dos destaques do time no ano passado, o atacante Diego Souza teve seu nome especulado no Vasco nos últimos dias. O jogador, porém, negou ter recebido ofertas do clube carioca, pelo qual teve boa passagem entre 2011 e 2012.

“Eu não sei de nenhuma proposta. Passei minhas férias inteiras com a minha família, bem tranquilo, e não recebi nenhuma ligação quanto ao futebol. Não estou sabendo de nada”, afirmou o camisa 9, em entrevista coletiva, neste domingo, em Orlando, onde a equipe está para a disputa da Copa Flórida.

“Todo mundo sabe do carinho que tenho pelo Vasco, mas não passa disso, até porque tenho contrato com o São Paulo e espero corresponder às expectativas deste ano também”, acrescentou o atleta, vinculado ao Tricolor até o fim de 2019.

Artilheiro do São Paulo na última temporada com 16 gols, Diego Souza atuou como centroavante em 2018. Questionado se poderia jogar ao lado de Pablo neste ano, ele deixou a questão a cargo do técnico André Jardine num primeiro momento, mas se dispôs até a fazer a função de meia em seguida.

“Quem tem que pensar muito quanto a isso é o Jardine. [O Pablo] é um grande jogador, teve uma temporada brilhante, vem no melhor momento de sua carreira, e espero que possa nos ajudar bastante a fazer gols e a conquistar nossos objetivos como equipe”, avaliou, antes de acrescentar.

“Vou poder procurar ajudar da melhor maneira possível. Se tiver que ser tanto de 10 quanto de 9 vou estar à disposição. Quero poder estar ajudando e estar atuando, que é o mais importante”, concluiu.

O mistério pode começar a ser solucionado na próxima quinta-feira, quando o São Paulo estreia na Copa Flórida diante do Eintracht Frankfurt-ALE, em São Petersburgo. No sábado, o adversário será o Ajax-HOL, em Orlando.