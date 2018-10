Diego Souza minimiza queda do São Paulo: “Está tudo bem controlado”

Confira este e outros vídeos em

Apesar da queda de rendimento do São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a situação do time está sob controle. A avaliação é do centroavante Diego Souza, para quem o Tricolor ainda é um dos postulantes ao título nacional.

“Se alguém te dissesse que estaríamos a quatro pontos do líder faltando dez rodadas para o fim, todo mundo aceitaria”, disse o camisa 9, em entrevista à TV Gazeta.

Com a derrota por 2 a 0 para o líder Palmeiras, no último sábado, em pleno Morumbi, o time dirigido por Diego Aguirre caiu para a quarta colocação, com 52 pontos, quatro a menos que o rival e a dez rodadas para o término da competição.

“Nosso objetivo vem sendo conquistado, que é chegar neste momento delicado do campeonato brigando pelo título. A gente está brigando, sabemos que precisamos melhorar como equipe, mas está tudo bem controlado e dentro do esperado”, analisou.

Precisando reagir para seguir na briga, o São Paulo tem outro duelo de caráter decisivo pela frente: contra o segundo colocado Internacional, no próximo domingo, em Porto Alegre. Para Diego Souza, contudo, nem uma vitória nem uma derrota no Beira-Rio definirão o rumo da equipe no campeonato.

“Quisera eu ter essa possibilidade de ganhar do Inter e ser campeão. Não é assim. Nós temos não só esse, mas outros nove jogos decisivos depois. Nosso objetivo sempre foi chegar nas últimas dez rodadas vivos no campeonato, tendo chances de título”, concluiu Diego Souza, artilheiro do time no Brasileiro, com dez gols.