D. Souza marca novamente e elogia estreia de garoto Luan como titular

Diego Souza marcou seu sétimo gol no Campeonato Brasileiro neste domingo, logo aos 25 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar contra o Cruzeiro, no Mineirão. Apesar de ter sido peça fundamental no ataque do São Paulo e ter se isolado como artilheiro da equipe na competição, o camisa 9 preferiu exaltar o desempenho coletivo e, principalmente, a estreia do garoto Luan como titular na vaga de Hudson, suspenso.

“O time é de jovens, mas a base do São Paulo é personalidade. O menino de 19 anos [Luan], que facilidade pra jogar. A gente só passa nossa experiência, o sonho dele hoje se torna realidade e está solto para jogar. O Campeonato Brasileiro não se ganha com 11, se ganha com o grupo. Nosso grupo está mostrando qualidade, o campeonato é longo, mas estamos fazendo a diferença”, disse Diego Souza à TV Globo na saída de campo.

Reinaldo também foi lembrado pelo atacante são-paulino. Foi dos pés do lateral-esquerdo que saiu a jogada do primeiro gol da equipe. Em um lindo lançamento que atravessou todo o campo, Rojas ajeitou para Everton e saiu para receber na frente, chegando na linha de fundo e cruzando para Diego Souza precisar ter o trabalho de apenas completar para o fundo das redes.

“O Reinaldo é fantástico, impecável, marcou muito hoje. Não foi tanto para frente, mas quando chega, ele chega com qualidade. Está de parabéns”, prosseguiu o camisa 9.

“A equipe foi muito bem, conseguiu marcar muito bem o Cruzeiro, é difícil chegar aqui. As peças que entraram jogaram muito bem. O Araruna, que não é lateral de ofício, jogou com tranquilidade. Então, o grupo é muito bom e mostrou sua força”, completou.

Com a vitória por 2 a 0 em Belo Horizonte, o São Paulo encerra a dura sequência de jogos após a retomada do Campeonato Brasileiro de maneira positiva. Dos 12 pontos possíveis, o time de Diego Aguirre voltou para casa com 9, permanecendo na cola do líder Flamengo.

O São Paulo volta a entrar em ação pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando recebe o Vasco, no Morumbi. Antes disso, o time volta o foco na Copa Sul-Americana, em que irá enfrentar o Colón, da Argentina, na próxima quinta-feira, em casa.