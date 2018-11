D. Souza comemora “temporada sólida” após marcar 100º gol no Brasileiro

Confira este e outros vídeos em

Diego Souza chegou ao seu gol de número 100 pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Morumbi. Artilheiro isolado do São Paulo na atual temporada, com 16 gols, o camisa 9 comemorou o bom desempenho que vem tendo em sua primeira temporada como atleta tricolor depois de um início um tanto quanto turbulento.

“Foi uma temporada sólida, colocamos o São Paulo em evidência, o time brigou com todo mundo de igual para igual, coisa que não vinha acontecendo. Já demos um passo grande, queríamos mais, poderíamos conseguir mais, mas foi o que deu e vamos com dignidade até o final do campeonato para ir em busca dessa vaga entre os quatro”, disse Diego Souza, não contente com a vaga já garantida para a pré-Libertadores.

A marca de 100 gols anotados em Campeonatos Brasileiros se tornou ainda mais simbólica para Diego Souza pelo fato de ele ter igualado o mesmo número de tentos anotados por ninguém menos que Pelé. O maior goleador da competição nacional é Fred, que balançou as redes 140 vezes.

“Sabia dos meus gols, porque falaram, quando estava perto do 100º. Poderia ter feito na última rodada que joguei. Essa do Pelé eu não sabia, sou um cara totalmente desapegado quanto a isso, mas fico feliz de poder estar na história do Campeonato Brasileiro fazendo alguns gols”, prosseguiu.

A vitória de hoje foi a primeira da equipe sob o comando de André Jardine. Precisando de bons resultados para convencer o presidente Leco de que tem condições de ser efetivado e comandar o São Paulo no ano que vem, o por enquanto técnico interino parece contar com o apoio do elenco, disposto a ajudá-lo a atingir seu principal objetivo.

“Todo mundo está buscando seu espaço, o Jardine é um cara estudioso, tem ideias fantásticas e está em busca do seu lugar ao sol. Ele está tendo a oportunidade de trabalhar, vamos tentar assimilar as ideias dele e ajudá-lo da melhor maneira possível”, concluiu o camisa 9 do São Paulo.