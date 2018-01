Diego Souza, Anderson Martins e Jucilei estão fora de estreia

O técnico Dorival Júnior, do São Paulo, já sabe que não poderá contar com Diego Souza, Anderson Martins e Jucilei para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira, contra o São Bento, em Sorocaba.

Recém-contratados, o meia-atacante e o zagueiro estão fora do confronto porque não foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a última quarta-feira, prazo final para os atletas estarem livres para disputar a primeira rodada do Estadual.

No caso de Jucilei, adquirido em definitivo pelo Tricolor no fim de dezembro, seu desfalque se dará porque o documento que homogola sua transferência do Shandong Luneng ao clube do Morumbi ainda não foi enviado. Dessa forma, ele não pôde ser registrado nem na Federação Paulista de Futebol (FPF) nem na CBF.

Um dos destaques do São Paulo no ano passado, o atleta vem treinando entre os titulares nesta pré-temporada. Até o confronto com o São Bento, Dorival Júnior terá mais cinco dias para definir seu substituto. Hudson, que retornou de empréstimo do Cruzeiro, aparece como favorito a ocupar o posto.