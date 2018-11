Diego Aguirre se manifesta pela primeira vez após demissão do São Paulo

Usando as redes sociais, Diego Aguirre se manifestou pela primeira vez após ser demitido pelo São Paulo no último dia 11, depois do empate diante do Corinthians, na Arena, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. André Jardine, responsável por comandar o Tricolor Paulista desde então, soma um empate, contra o Grêmio, e uma vitória, diante do Cruzeiro.

No depoimento em seu Instagram, o treinador uruguaio agradece à torcida e aos jogadores, mas não cita a diretoria. Aguirre ainda lembrou o período que defendeu a equipe como jogador, nos anos 90, se despediu com sentimento de orgulho ao apontar a vaga na Libertadores e disse que ter “alcançado o auge das possibilidades criou uma realidade que impressionou a todos” no São Paulo.

Durante sua passagem pelo clube paulista, Diego Aguirre teve aproveitamento de 55,8%, com 19 vitórias, 15 empates e nove derrotas, com 52 gols marcados e 36 sofridos. Após terminar o primeiro turno como líder do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Paulista caiu de rendimento e até uma vaga de forma direta para a Libertadores ficou ameaçada. Assim, a diretoria decidiu por demitir o treinador uruguaio.

Confira a publicação de Diego Aguirre na íntegra:

Na última semana, pensei no que dizer como uma forma de me despedir do São Paulo, camisa que defendi com orgulho e vontade como atleta e treinador.

Defendendo essa equipe vivemos grandes momentos e chegamos a um patamar que ninguém esperava quando a temporada se iniciou. Porém, termos alcançado o auge de nossas possiblidades criou uma realidade que impressionou a todos.

Me despeço do São Paulo com o sentimento de que entregamos todo o possível, e a vaga na próxima Libertadores é a prova de que o objetivo foi alcançado.

Deixo meu agradecimento e carinho aos meus atletas, que deram o máximo em cada minuto em campo, e à torcida são-paulina que, nos bons e maus momentos, não deixou de nos apoiar.