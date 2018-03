Diego Aguirre é o novo técnico do São Paulo

O São Paulo já conhece o seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Diego Aguirre. O uruguaio de 52 anos, que estava sem clube, assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2018. O executivo de futebol do clube, Raí, explicou os motivos da contratação do treinador para substituir Dorival Júnior.

“Aguirre é um técnico atualizado, com grandes trabalhos e referências importantes para o que queremos no futebol do São Paulo. Confiamos que ele tem o perfil e a metodologia de trabalho que se encaixam com o clube”, declarou o dirigente.

Com apresentação oficial marcada para a tarde desta segunda-feira, Aguirre assume o São Paulo com total apoio da nova diretoria do clube, formada, além de Raí, por Ricardo Rocha, coordenador de futebol, e Diego Lugano, superintendente de relações institucionais. Os dirigentes, que contam carta branca do presidente Leco, trataram rapidamente de acertar com um novo comandante para substituir Dorival Júnior demitido na última sexta-feira.

Pelo acordo firmado neste domingo, a comissão técnica são-paulina passa a ser composta também pelos auxiliares Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras, além do preparador físico Fernando Pignatares.

Aguirre já possui uma passagem pelo clube paulista em 1990, ainda como jogador. Naquele ano, Aguirre tinha Raí e Ricardo Rocha como companheiros de grupo no Tricolor. Sua carreira como treinador foi iniciada em 2002, no Plaza Colonia, onde comandou Diego Lugano.

Esta não será a primeira experiência de Diego Aguirre no cargo de treinador de clubes brasileiros. Em 2015, o uruguaio foi o responsável por levar o Internacional até a semifinal da Copa Libertadores. No ano seguinte, à frente do Atlético Mineiro, o técnico levou a equipe até as quartas de final, quando foi eliminado justamente pelo São Paulo.

Neste domingo, o Tricolor vai a campo no Morumbi para enfrentar o Red Bull Brasil, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Apesar do momento conturbado, o São Paulo já está garantido nas quartas de final da competição e já sabe que enfrentará o São Caetano na fase decisiva da competição.