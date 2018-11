Dez anos, 17 técnicos e apenas Muricy completou um Brasileirão

Diego Aguirre não é mais o treinador do São Paulo. O técnico não conseguiu se sustentar no comando do Tricolor após empatar com o Corinthians no último sábado e acabou sendo demitido. O uruguaio se soma agora a uma já extensa lista de treinadores que passaram pelo clube do Morumbi recentemente, evidenciando a instabilidade no comando da equipe.

Nos últimos dez anos, o São Paulo teve 17 treinadores e Muricy Ramalho foi o único destes a permanecer no cargo por mais de uma temporada. Mais do que isso, foi o único a começar e terminar um Campeonato Brasileiro à frente da equipe: ele ficou cerca de 19 meses como técnico, entre setembro de 2013 e abril de 2015, tendo um aproveitamento de quase 60%.

Inclusive, foi sob o comando de Muricy que o São Paulo conquistou um Brasileirão pela última vez, em 2008. De lá para cá, são dez anos e apenas um título, o da Copa Sul-Americana de 2012.

Aguirre deixa o comando do Tricolor com 43 jogos, 19 vitórias e 15 empates, um aproveitamento de 55,81%. Agora, quem assume a função é André Jardine, ainda como técnico interino, cargo que ocupa pela segunda vez no clube.

Confira na galeria abaixo os 17 treinadores dos últimos 10 anos com seus respectivos aproveitamentos.