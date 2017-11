Destaque na base, Brenner deve ter chance inédita no São Paulo

Destaque do time sub-17 do São Paulo, o jovem atacante Brenner está prestes a receber a sua primeira chance como titular da equipe principal. A oportunidade deve ocorrer no duelo com o Coritiba, no próximo domingo, no Estádio Couto Pereira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Dois fatores ajudam o jogador de 17 anos a vislumbrar sua estreia entre os titulares da equipe profissional. O primeiro é que Lucas Pratto fará tratamento na coxa direita durante toda a semana e pode ser poupado do jogo de domingo. O segundo é que Gilberto deixará o clube após dezembro e, por isso, o técnico Dorival Júnior pretende testar o garoto nesta reta final de temporada.

O primeiro indício de que Brenner poderá estar entre os 11 iniciais no domingo aconteceu durante a atividade tática da última quarta-feira, quando integrou o time titular, enquanto Gilberto atuou entre os reservas – no treino de finalizações, inclusive, marcou um belo gol sobre Sidão.

Pesa a seu favor o fato de a comissão técnica o enxergar como um atleta versátil, já que ele realiza tanto a função de centroavante quanto a de atacante de beirada de campo.

Com seis títulos na base entre 2016 e 2017, Brenner marcou um total de 44 gols em 21 jogos disputados na atual temporada. A média chamou atenção do ex-técnico Rogério Ceni, que prontamente o chamou para iniciar a transição ao CCT da Barra Funda, encontrando uma opção para as vendas de David Neres e Luiz Araújo.

No time principal, ele foi acionado apenas duas vezes, no entanto: uma com Ceni e outra já sob o comando de Dorival, entrando no segundo tempo das derrotas para Atlético-PR (1 x 0) e Bahia (2 x 1), pelo Brasileirão.

O desempenho de Brenner nos torneios de base pelo São Paulo ainda rendeu uma convocação para defender a Seleção Brasileira no Mundial sub-17. Na Índia, o time canarinho terminou no terceiro lugar e teve Brenner como artilheiro, com três gols, empatado com Paulinho, do Vasco, e Lincoln, do Flamengo.