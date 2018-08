Derrota do Flamengo pode tornar São Paulo líder do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro pode ter um novo líder ao fim da 17ª rodada. Com a derrota do Flamengo para o Grêmio por 2 a 0 neste sábado, na Arena Tricolor, o São Paulo, que entra em campo apenas neste domingo, pode deixar o gramado do Estádio do Morumbi na primeira colocação desde que faça o dever de casa e vença o Vasco. Os dois times entram em campo às 16h (de Brasília).

Antes do início da rodada, dois pontos separavam Flamengo e São Paulo na tabela de classificação. Estacionado nos 34 com o revés sofrido para o Grêmio, o Rubro-Negro, que disputa a Copa Libertadores neste meio de semana, pode ver o time comandado por Diego Aguirre chegar aos 35 pontos com uma vitória sobre o Vasco dentro do Morumbi, que deve receber bom público diante dos mais de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente.

Para que tudo isso se confirme, entretanto, o tricolor paulista precisa, primeiro, recuperar a confiança depois da derrota sofrida na última quinta-feira pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Em uma partida que se viu obrigado a propor o jogo, o São Paulo deixou o gramado do Morumbi em desvantagem sobre o Colón por 1 a 0.

Se os são-paulinos precisam dar uma resposta para seus torcedores, o caso do Vasco não é nada diferente. Depois de sofrer uma goleada por 4 a 1 para o Corinthians na última rodada, em Brasília, o time de Jorginho teve a semana cheia para trabalhar focado no confronto deste domingo. Com 19 pontos, o Vasco ocupa terminou a noite deste sábado na 12 colocação, a dois pontos da zona do rebaixamento.

