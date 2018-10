De olho no Verdão, Everton treina em 2 períodos durante folga do elenco

Ainda se recuperando de uma fibrose na coxa esquerda, Everton corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Diego Aguirre no clássico decisivo do próximo sábado, contra o Palmeiras, no Morumbi. Nesta segunda-feira, o atacante trabalhou no CT da Barra Funda em dois períodos, ao contrário de seus companheiros, que receberam folga, mas ainda não é certeza para o Choque-Rei.

Pela manhã, Everton trabalhou no Reffis, junto com os fisioterapeutas do clube. À tarde, ele iniciou a transição para o gramado participando de uma atividade física leve.

Há duas rodadas que Everton vem desfalcando o time do São Paulo. O problema começou no confronto com o Santos, quando não voltou para o segundo tempo. Desde então o atacante ficou de fora do empate em 1 a 1 com o América-MG e do 2 a 2 com o Botafogo, na última rodada.

Apesar de ainda não ter iniciado a transição para o gramado, Everton vive grande expectativa de retornar aos gramados contra o Palmeiras. Caso o atacante realmente mostre durante a semana que já não possui qualquer problema que o impeça de atuar em alto nível, o Tricolor poderá ir a campo com o time considerado ideal, fato que não acontece desde o empate em 1 a 1 com o Paraná, na primeira rodada do 2º turno.

O elenco tricolor se reapresenta nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília), quando inicia a preparação para o confronto direto pelo título brasileiro com o Palmeiras, no próximo sábado, às 18h (de Brasília), no Morumbi.